彰139線死亡彎道設交警嗶嗶哥立牌 車禍件數大減

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彰化139線9.2公里處彎道又被稱為死亡彎道，彰化警方想出奇招，自110年12月間設置交警人型立牌「嗶嗶哥」，由真人及人形立牌穿插不定期輪流執法，讓車禍件數顯著下降。（彰化縣警察局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月22日

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化139線9.2公里處彎道去年發生3件死亡車禍，被稱為死亡彎道；彰化警方出奇招，去年12月設置交警「嗶嗶哥」人型立牌後，民眾以為是真人站崗，車禍件數從21件減為9件。

彰化縣警察局今天發布新聞稿指出，彰化縣139線道9.2公里處彎道，去年發生3件死亡車禍，被稱為「死亡彎道」；為降低車禍發生機率，警方在此路段加裝測速照相桿，週末假日也派出員警站崗取締超速。

警方指出，為維護交通安全，去年12月10日製作交警「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸的人形立牌加入站崗，真人及人形立牌穿插不定期輪流執法，讓民眾開車騎車行經此路段以為都有真人取締，放慢車速。

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警方統計，在設置人形立牌前的去年10月11日至12月10日，彰139線死亡、受傷及造成財物損失的車禍有21件，設置人形立牌後的12月11日至今年2月11日，車禍件數只有9件。

警方表示，擔任彰化縣警察局交通警察隊員警的江敦霖，在各大路口指揮交通時，手勢搭配有節奏的哨音，讓江敦霖指揮交通時動作生動有趣，也被民眾拍下影片貼上網路，網友稱江敦霖為「嗶嗶哥」，警政署長陳家欽去年9月特別南下前往彰化縣警察局觀摩江敦霖執法，江敦霖活潑的動作也讓陳家欽印象深刻。（編輯：陳仁華）1110222