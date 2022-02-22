網購動力火車演唱會門票遭詐 刑事局籲慎選交易平台

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）知名藝人動力火車5月將在高雄舉辦演唱會，許多搶不到票的粉絲改至臉書社團求票，但近日卻頻傳有人購票匯款遭詐斷聯，刑事局今天提醒，民眾應選具審核機制交易平台以防被騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，「動力火車-都是因為愛」世界巡迴演唱會即將舉行，吸引大批粉絲爭相搶票參加，但近日卻發生有多名粉絲在臉書社團平台購買演唱會門票卻遭詐騙，丟錢、沒票還心傷。

被害人之一的台南市謝姓男子是在5日於臉書社團「【黃牛勿進】演唱會讓票求票換票」中，看到鄭姓網友發動態文要轉售動力火車的演唱會門票，內容開價2張票售新台幣3500元。

心動的謝男隨即私訊鄭姓網友稱要購買4張票，對方假稱因急需用錢可以7000元廉售轉讓，緊接著又偽稱有其他競爭買家，藉此催促謝男盡快匯款搶購，當謝男完成網路轉帳後，騙徒便稱因宿醉要隔日才能寄票，謝男直到失聯後才驚覺被詐騙。

同樣受害的陳姓女子則是於11日在同個臉書社團看到動力火車演唱會門票售票貼文，並向同個鄭姓網友帳號以總價3000元購買2張門票，但完成網路匯款後，騙徒佯稱票券位置報錯價格，且總價應為6400元，起疑的陳女懷疑遭詐而要求退款，遲未獲得對方回應才報警。

刑事局分析，這類假網拍詐騙手法常利用時下最夯、最熱門的商品票券吸引民眾購買，有被害人上鉤後，歹徒便誘導其透過臉書或LINE網路社群軟體私下交易，一旦收到匯款便斷聯或封鎖帳號，造成追星粉絲傷財又傷心。

如何避開網拍購物詐騙陷阱，刑事局提醒，民眾可掌握4項要點，首先，「選擇具有審核機制的售票平台及拍賣網站」，其具完善退貨、退款制度和專責人員；其次，「避免和賣家透過通訊軟體私下聯繫」，因社群平台和通訊軟體缺乏完善交易規範及審核機制。

以及，「查核商家的真實性」，若從未聽過商家名稱、賣家粉絲頁經營時間短、粉絲或追蹤數很少等現象，就要提高警覺，且可上經濟部官網查詢公司相關資料確認；「選擇具有第三方支付功能」，貨到付款不保證安全，應善用可信賴的第三方支付結帳，透過資金暫留機制，確認收件商品無虞才撥款，可多一層保障。（編輯：張銘坤）1110222