徒手偷兒童電動搖擺機搬20公尺放棄 55歲男仍遭逮

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台南市55歲徐姓男子看中商家前造型可愛的兒童電動搖擺機，1日清晨竟徒手搬運偷走，因機器實在太重，徐男搬了20公尺就放棄，警方獲報隨即調閱監視器及訪查周邊住家，將徐男逮捕送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月1日

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市55歲徐姓男子看中商家前造型可愛的兒童電動搖擺機，今天清晨竟徒手搬運偷走，但機器實在太重，徐男搬了20公尺就放棄，直接丟棄在道路上，警方獲報趕往逮捕送辦。

台南市警局第二分局警員指出，徐男今天清晨6時許氣喘吁吁搬動1台兒童投幣型電動搖擺機，路人覺得可疑報警，警方到場時，徐男已不見蹤影，兒童電動搖擺機被棄置道路上。

警方隨即調閱監視器及訪查周邊住家，鎖定徐男涉案，立刻趕往逮捕到案。

警方調查，徐男只因商家前兒童電動搖擺機造型可愛，竟利用清晨徒手竊走，但因機器實在太重，徐男只搬了20公尺，直接放棄丟在道路上；警方訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110301