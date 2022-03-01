台灣女子菲國遭綁虐打 軍警擊斃中國嫌犯救出

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（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）一名台灣女子日前在馬尼拉都會區遭持槍嫌犯押走，嫌犯不僅將被害人上銬、關在鐵籠內，甚至虐打被害人，向女子友人勒贖。菲律賓軍警在擊斃3名中國籍嫌犯後，救出被害人。

中華民國駐菲代表處今天表示，31歲的李姓被害人2月15日下午在大馬尼拉巴賽市（Pasay）遭8名持槍械、國籍不詳嫌犯押走，嫌犯透過通訊軟體Telegram傳送李女遭上銬、虐打的影片，向李女菲籍同居友人勒贖200萬披索（約新台幣109萬元）等值美金。

駐菲代表處指出，這名菲國民眾於2月21日向代表處求援，駐菲代表徐佩勇隨即指派警政祕書全力協助，與菲國偵辦單位開會討論偵查方向，並掌握案情發展，協助菲國偵辦單位。

菲律賓國家警署反綁架大隊（PNP-AKG）表示，在反綁架大隊、巴賽市警局、帕拉納圭市（Parañaque）警局和軍方合作下，菲國軍警2月27日下午在帕拉納圭市救出李姓女子和一名中國籍受害人。

從反綁架大隊臉書照片可以看到，警方抵達救援時，受害人被拘禁在鐵籠裡。救援行動中，由於嫌犯向警方開火，警方反擊下，3名中國籍嫌犯遭擊斃。

代表處表示，菲國軍警在犯罪現場發現槍彈、假車牌、假證件、刑警T恤、軍方制服、疑似安非他命等證物，將持續追緝在逃嫌犯。

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代表處指出，據了解，這個犯罪集團專挑貌似富有的中國籍男性綁架勒贖。李姓女子被擄時，可能因男性裝扮且戴口罩，遭嫌犯誤認適合下手而受害。

代表處提醒旅菲民眾，有人車靠近時，應特別提高警覺；若情況有異，最好快步或奔跑離開現場。另外，遭受不明或可疑人士跟蹤威脅時，立刻就近進入超商、賣場或有警衛的大樓，確認可疑對象離去後再離開，或聯繫友人協助接送，以確保自身安全。（編輯：周永捷）1110301