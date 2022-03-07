曾志偉跨海興訟討債5700萬元 北院判決敗訴

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（中央社記者林長順台北7日電）香港藝人曾志偉主張已故製片裴祥泉生前與他協議投資拍片及借款，欠他5700萬元，跨海提告要裴胞妹胞弟還錢。台北地方法院認為曾志偉無法證明裴祥泉欠款，判曾敗訴。可上訴。

曾志偉主張，他之前與裴祥泉約定將8部電影發行的收益盈餘分配給他，裴祥泉取得收益後，向他借用應得的分潤款項繼續發行新片，雙方於民國88年4月12日簽立借據跟本票，裴表明向他借款新台幣4000萬元。

曾志偉指出，裴祥泉未依約清償，繼續積欠他演出酬勞，並於92年3月18日又簽立借據及本票換約，表明向他借款總計新台幣5700萬元。不料，直到裴祥泉逝世前仍未歸還款項，因此向繼承人求償。

裴祥泉胞妹裴祥麟表示，曾志偉88年4月12日、92年3月18日並未入境台灣，所以曾主張與裴祥泉對帳成立債權為子虛烏有的事情，況且曾志偉未舉證與裴祥泉有借貸或交付金錢的事實，也沒提到參與那部電影拍攝及如何盈餘分配。

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裴祥泉的兄弟裴祥雲、裴祥風則表示，曾志偉主張裴祥泉有8筆帳務未清償，卻繼續同意拍片，違背社會生活經驗，且曾志偉多年來未曾追討、結算，數年後才簽立借據及本票，在裴祥泉逝世後3年才提起訴訟，與常情不符。

台北地方法院審理後，認為雖然曾志偉提出借據，但僅能證明裴祥泉有在借據上簽名，但未提出任何約定酬勞、借款契約的書面文件。北院向移民署調閱入出境資料，發現曾志偉在2份借據簽立之時並未在台灣，判決曾志偉敗訴。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110307