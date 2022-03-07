北市警連破2地下笑氣廠 查扣426鋼瓶創新高

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台北市警方繼2月18日在新北市查獲144瓶笑氣鋼瓶，循線跟監、蒐證後，3月初又破獲位於桃園市蘆竹區、新屋區的2處笑氣廠，查獲2嫌和426瓶笑氣鋼瓶，查扣數量創新高。警方呼籲，笑氣雖未被列管為毒品，但對健康有害，切勿因一時好奇或助興而吸食笑氣。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）北市警方繼2月18日在新北市查獲144瓶笑氣鋼瓶，循線跟監、蒐證後，又於3月初破獲位於桃園市蘆竹區、新屋區的2處笑氣廠，查獲2嫌和426瓶笑氣鋼瓶，查扣數量創新高。

新北市簡姓男子等3人雇員加工包裝笑氣鋼瓶，並於大台北區非法販售以牟取暴利，北市警方日前溯源追查偵蒐，於2月18日前往位於新北市板橋區的鐵皮屋稽查，並查扣144瓶笑氣鋼瓶。

台北市警察局刑事警察大隊毒緝中心隊長黃立恆今天對外表示，經持續循線溯源追查，長期跟監、蒐證後，見時機成熟於3月3、4日偕桃園市環保局分別至桃園市蘆竹區及新屋區的2處鐵皮屋地下工廠執行聯合稽查。

現場查獲違規儲存笑氣的黃姓男子等2嫌，並於2座地下工廠共查扣426瓶笑氣鋼瓶，也是目前警方查扣最大宗的不法笑氣案件，杜絕笑氣濫用的不法來源。

同時，警方也在現場發現吸食笑氣使用的氣球10餘箱、廣告名片2箱等證物。

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全案詢後依涉違反毒性及關注化學物質管理法移請桃園市環保局裁罰，並建請裁處最高罰責及對相關處所斷水斷電。

警方呼籲，笑氣雖未被列管為毒品，但對健康有害，吸食笑氣恐導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，嚴重也可能造成死亡，未成年人者吸食笑氣恐併發脊髓神經受損退化，切勿因一時好奇或助興而吸食笑氣。（編輯：方沛清）1110307