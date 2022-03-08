前農林公司董事長被控違反證交法 北檢不起訴

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（中央社記者林長順台北8日電）台灣農林公司總經理林金燕，被控在董事長任內賤賣雋大公司股份，並以台林公司名義委託2家公司徵求農林委託書，涉嫌違反證券交易法。台北地檢署今天將林金燕不起訴處分。

金管會告發指出，林金燕於民國95年至108年間擔任農林公司董事長兼總經理，並擔任子公司台林公司董事長，林女知悉農林、台林共同投資的雋大公司虧損嚴重，於101、102年間主導以高價購入雋大公司股票，隨後低價賤賣雋大公司股份。

林金燕被控明知台林是農林子公司，依公司法規定不得擔任農林公司委託書徵求人，101年間以台林名義委託2家企管顧問公司向農林大股東徵求股東常會委託書，涉嫌證交法非常規交易及背信等罪。

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北檢調查，102年12月23日以前，無論是否公開發行股票，一律以新台幣10元作為最低發行面額，107年8月1日大幅修正公司法後，才引進無面額股制度，農林、台林當年以每股10元認購雋大新股，並無違法之處；農林、台林事後出售持股，售價高於雋大每股淨值，並非賤賣。

另外，檢方查出，農林公司大股東徵求委託書費用均由大股東自己負擔，101年間相關傳票是台林公司會計人員記載有誤，且林金燕歷年都是自己付費徵求委託書，並未濫用台林公司資源，因此將她不起訴處分。（編輯：方沛清）1110308