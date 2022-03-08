愛國同心會張秀葉涉賄選赴陸未歸 二審仍判3年5月

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（中央社記者劉世怡台北8日電）愛國同心會成員張秀葉107年參選台北市議員涉辦餐會賄選，一審判刑3年5月後，二審期間赴大陸未歸，合議庭一度擬通緝她，考量有委任律師出庭作罷，今天仍判她3年5月。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，張秀葉透過律師及書狀主張，她沒有邀請有投票權人參與餐會，且餐會中是臨時被叫上台，並非原本流程，且她沒有經營地方，不可能當選，也沒有行賄必要。

但二審合議庭認定，依餐會流程表，表訂張秀葉致詞，且張女餐會過程中穿著競選背心，上台致詞並接受披掛彩帶、接受象徵希望當選的包粽儀式，經主持人高喊當選後，再逐桌敬酒，足以證明餐會的選舉造勢活動，為事先安排，張秀葉辯稱不足採信。

二審指出，愛國同心會從民國105年起，於每年10月1日舉辦慶祝中共國慶餐會，這次餐會主軸也是慶祝中共國慶，餐會本身並未違法，但張秀葉等人就這次餐會特地邀請選區有投票權人飲宴，暗示投票張秀葉，已觸犯刑罰。

二審表示，張秀葉多次開庭未到，之前認定已逃匿無蹤，已沒入她之前繳納的新台幣22萬元保證金，今天依違反選罷法，判刑3年5月。

同案被告的愛國同心會會長、中國民主進步黨黨主席周慶峻於上訴二審期間（110年6月16日），因染疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發心跳停止呼吸衰竭而死亡，二審今天諭知公訴不受理。

另外，時任競選總部辦公室主任陳玲湘部分，二審考量她領有身心障礙證明，非決策核心人物，且在餐會前提供餐會資料給調查官，使台北市調查處能蒐集較充分的證據以查獲本案，原審量刑3年2月過重，依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，改判1年10月，緩刑4年。同心會成員林明美仍遭判3年3月，全案可上訴。

全案緣於，張秀葉於民國107年代表中國民主進步黨參選台北市第13屆中正、萬華區市議員選舉，她自101年起擔任愛國同心會秘書長，負責管理愛國同心會及中國民主進步黨帳務。張秀葉當年落選。

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檢方起訴指出，張秀葉等人涉嫌於107年10月1日，在台北市某餐廳舉辦餐會，席開50多桌招待選民、每桌金額至少新台幣7000元以上，進行選舉造勢活動，餐會與選舉投票有對價關係。

一審台北地方法院認定，張秀葉等人假藉慶祝中國國慶舉辦餐會，實為張秀葉賄選，依違反選罷法，判周慶峻3年6月、張秀葉3年5月、陳玲湘3年2月、林明美3年3月，案經上訴，二審由高院審理。（編輯：方沛清）1110308