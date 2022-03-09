職業賭場藏身菜市場 金門刑大直搗逮17人

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金門縣警察局刑警大隊查獲藏身在菜市場民宅內的職業賭場，當場查扣犯案用點鈔機、骨牌和賭金約新台幣13萬元等贓證物，並逮17人送辦。（金門縣刑大提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月9日

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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣警察局刑警大隊查獲藏身在菜市場民宅內、以天九牌為主的職業賭場，查扣點鈔機、骨牌和賭金約新台幣13萬元等贓證物。李姓主嫌及賭客共17人坦承不諱，全案送辦。

金門縣刑大今天召開記者會表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，職業賭場蠢動流竄，縣警局打擊賭博歪風，全力掃蕩轄內賭場，獲報在金城鎮某果菜市場內有職業賭場聚眾賭博，隨即蒐報偵辦，並報請金門地檢署指揮偵辦。

縣刑大副大隊長董紀宏受訪表示，專案小組經佈線蒐證、埋伏監控，掌握職業性賭場所在地，主嫌租用果菜市場內一棟民宅作為掩護，實際在內從事賭博犯罪。

專案小組見時機成熟後，持福建金門地方法院核發的搜索票前往查緝，一舉攻堅查獲以天九牌為主的職業賭場，查扣犯案用點鈔機3台、骨牌（黑粒仔）2副、監視器3組、骰子46顆、賭金約13萬元等贓證物。

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董紀宏表示，李姓主嫌及賭客共17人都坦承不諱，全案依法送福建金門地檢署偵辦；其餘賭客則依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。

警方呼籲民眾，職業賭場易為犯罪溫床，已成為當今黑幫新興獲利的趨勢，衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題嚴重，時有民眾因沉溺賭博，造成家庭失和悲劇或鋌而走險從事犯罪行為，縣警局將持續打擊此類型犯罪，保障縣民安居樂業生活環境。（編輯：陳仁華）1110309