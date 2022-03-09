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首頁 / 社會

疑不滿父母管制使用手機 14歲少年墜樓搶救不治

2022/3/9 15:50（3/9 16:15 更新）
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新北市警察局新店分局9日凌晨1時許獲報，國校路上一處社區大樓發生墜樓事件，警消到場時墜樓的14歲曾姓少年仍有生命跡象，被送醫急救，最後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月9日
新北市警察局新店分局9日凌晨1時許獲報，國校路上一處社區大樓發生墜樓事件，警消到場時墜樓的14歲曾姓少年仍有生命跡象，被送醫急救，最後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月9日
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（中央社記者沈佩瑤新北9日電）新北市新店區今天凌晨發生不幸墜樓事件，14歲曾姓少年疑因不滿父母管制玩手機，和父母爭吵後奪門而出，隨後外頭傳來重物墜地聲響。警消趕抵將曾姓少年送醫，搶救不治。

新北市警察局新店分局今天凌晨1時許獲報，國校路上的一處社區大樓發生墜樓事件，警消到場時墜樓的14歲曾姓少年仍有生命跡象，被送往新店慈濟醫院急救，最後仍宣告不治。

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警方初步調查，曾姓少年當晚因手機使用問題和父母發生爭執，接著奪門而出，其他住戶聽到有物品墜落的撞擊聲，查看發現有人墜樓，就立即報警，少年父母接獲通知相當難過，由警方帶往醫院處理相關後續。（編輯：李錫璋）1110309

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