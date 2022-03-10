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鬧街昏迷被救回 金門男赴消防隊致謝也學CPR

2022/3/10 18:02（3/10 18:51 更新）
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金門縣消防局金城分隊在農曆春節期間成功救回昏倒街頭命危的陳姓男子（中），陳男如今健康重返日常生活，10日特別前往分隊表達感謝。（金門縣消防局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月10日
金門縣消防局金城分隊在農曆春節期間成功救回昏倒街頭命危的陳姓男子（中），陳男如今健康重返日常生活，10日特別前往分隊表達感謝。（金門縣消防局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月10日
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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣消防局金城消防分隊在春節期間，成功救回昏倒鬧街的陳姓男子；陳男今天到分隊致謝，同時主動要求學習CPR，希望日後如遇危急時能發揮一己之力，回饋有需要的人。

消防局發布新聞表示，農曆大年初四時，救災救護指揮中心接獲民眾報案，指金城鎮模範街有一名30多歲男子剛從商家騎車出來後，不知道什麼原因突然倒臥路中；據現場民眾表示，男子似乎已無呼吸心跳。

指揮中心立即派遣救護車前往救援，並執行DA-CPR（線上指導心肺復甦術），以電話指導現場民眾執行CPR急救，以提高救活率。由於現場為人來人往的老街，熱心民眾先後接手協助CPR胸外按壓，直到救護人車抵達。

金城消防分隊隊員和鳳凰志工到達現場後，立即評估患者生命徵象為無呼吸無脈博，利用AED（自動體外去顫器）評估分析後給予電擊一次，救護員並立即架設LUCAS（自動體外心肺復甦機）、置入喉頭罩呼吸道及BVM正壓給氧。

消防分隊副大隊長戴紹恩接受媒體訪問表示，由於現場巷道狹小，而且道路兩側停滿機車，所幸有熱心民眾幫忙移車淨空走道，讓救護車能迅速將患者送往金門醫院救治。途中，救護人員又執行第2次電擊，患者多次出現脈搏後又停止。在救護員持續不斷努力搶救下，終於到院前恢復呼吸及心跳，成功挽回一條寶貴生命。

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戴紹恩說，40歲的陳姓男子出院後，已能正常生活，今天專程到金城消防分隊，對當時執行勤務的救護人員表達感謝之意。救護人員倍感士氣大振，表示能發揮自己平時所學成功救回人命，辛苦訓練是有代價的。

陳男隨後要求現場學習CPR，希望遇到其他人危急時刻，也能發揮一己之力，回饋社會。戴紹恩表示，陳男因才走過鬼門關，體力還有待恢復，力氣尚未到位，但隊員都對他認真學習的態度所感動，傾囊相授，希望有朝一日陳男可以「學以致用」。（編輯：謝雅竹）1110310

金門縣消防局金城消防分隊在春節期間成功救回一名在街頭昏迷命危的陳姓男子（右2），他康復後10日親赴分隊致謝，同時也主動要求學習心肺復甦術（CPR），希望日後也能幫助有需要的人。（金門縣消防局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月10日
金門縣消防局金城消防分隊在春節期間成功救回一名在街頭昏迷命危的陳姓男子（右2），他康復後10日親赴分隊致謝，同時也主動要求學習心肺復甦術（CPR），希望日後也能幫助有需要的人。（金門縣消防局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月10日
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