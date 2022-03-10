鬧街昏迷被救回 金門男赴消防隊致謝也學CPR

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣消防局金城消防分隊在春節期間，成功救回昏倒鬧街的陳姓男子；陳男今天到分隊致謝，同時主動要求學習CPR，希望日後如遇危急時能發揮一己之力，回饋有需要的人。

消防局發布新聞表示，農曆大年初四時，救災救護指揮中心接獲民眾報案，指金城鎮模範街有一名30多歲男子剛從商家騎車出來後，不知道什麼原因突然倒臥路中；據現場民眾表示，男子似乎已無呼吸心跳。

指揮中心立即派遣救護車前往救援，並執行DA-CPR（線上指導心肺復甦術），以電話指導現場民眾執行CPR急救，以提高救活率。由於現場為人來人往的老街，熱心民眾先後接手協助CPR胸外按壓，直到救護人車抵達。

金城消防分隊隊員和鳳凰志工到達現場後，立即評估患者生命徵象為無呼吸無脈博，利用AED（自動體外去顫器）評估分析後給予電擊一次，救護員並立即架設LUCAS（自動體外心肺復甦機）、置入喉頭罩呼吸道及BVM正壓給氧。

消防分隊副大隊長戴紹恩接受媒體訪問表示，由於現場巷道狹小，而且道路兩側停滿機車，所幸有熱心民眾幫忙移車淨空走道，讓救護車能迅速將患者送往金門醫院救治。途中，救護人員又執行第2次電擊，患者多次出現脈搏後又停止。在救護員持續不斷努力搶救下，終於到院前恢復呼吸及心跳，成功挽回一條寶貴生命。

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戴紹恩說，40歲的陳姓男子出院後，已能正常生活，今天專程到金城消防分隊，對當時執行勤務的救護人員表達感謝之意。救護人員倍感士氣大振，表示能發揮自己平時所學成功救回人命，辛苦訓練是有代價的。

陳男隨後要求現場學習CPR，希望遇到其他人危急時刻，也能發揮一己之力，回饋社會。戴紹恩表示，陳男因才走過鬼門關，體力還有待恢復，力氣尚未到位，但隊員都對他認真學習的態度所感動，傾囊相授，希望有朝一日陳男可以「學以致用」。（編輯：謝雅竹）1110310