被控槍殺同性密友 陳萬庭15年徒刑改判無罪確定

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男子陳萬庭（圖）與劉姓員工同性情誼甚密，被控不滿關係生變涉嫌槍殺劉男。歷審均認定陳男殺人，但更三審認為無法排除死者自戕，改判無罪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北11日電）男子陳萬庭與劉姓員工同性情誼甚密，被控不滿關係生變涉嫌槍殺劉男。歷審均認定陳男殺人，但更三審認為無法排除死者自戕，改判無罪，案經最高法院駁回檢察官上訴，全案定讞。

全案起於民國105年2月28日，陳萬庭被控因不滿劉姓男員工欲搬離同居處與女友同居，趁與劉男投宿新北市中和區一家汽車旅館時，讓劉男施用安非他命後陷於重度昏迷，再持槍朝劉男太陽穴射擊，導致劉男身亡。

陳萬庭落網後，當晚11時醒來發現劉男旁邊有槍枝，且頭殼與嘴巴一直冒血，否認殺人。但一審新北地方法院認定陳萬庭殺人犯行明確，依殺人罪判刑15年。

案經上訴，台灣高等法院二審、更一審、更二審均認定陳萬庭殺人。但最高法院認為，死者案發前曾自殘就醫，攸關案發當日是否有輕生念頭，應予詳查，發回高院審理。

高院更三審認為，檢察官認定陳男欲殺害死者，而讓死者施用大量混合毒品，但死者原本就有吸毒習慣，解剖報告也未見死者遭綑綁或遭餵食毒品跡證。

更三審發現，死者喪命前曾以微信與他人對話達3小時，背景音還有陳男打呼聲，且死者對話中逐漸語無倫次，接近晚間10時許仍可聽到陳男打呼聲；陳男辯稱死者在他熟睡時自行吸毒，並非沒有憑據。

檢察官主張，子彈從死者頭部左側進入，而死者慣用右手，不可能以非慣用手開槍自戕；但更三審採信法醫師證詞，認為曾有吸毒過量的人即使慣用右手，也會因為異常行為或妄想，而用左手開槍，不能只因死者慣用右手就直接認定是遭陳男殺害。

更三審也認為，死者案發前確曾因感情因素持刀割傷頸部與腕部，本案無法排除死者自行開槍自戕的可能，而陳男案發後打電話請櫃檯人員幫忙報警時語氣緊張，也有試圖救護的舉動，陳男辯稱未槍殺死者，尚可採信。

高院更三審認為陳萬庭被控殺人罪證不足，109年12月16日改判無罪，並裁定遭羈押4年多的陳萬庭以新台幣30萬元交保。

檢察官不服殺人無罪提起上訴，最高法院認為，更三審判決並無違背法令，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1110311