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通緝犯台中拒捕開車衝撞 警方開槍逮人

2022/3/11 18:34（3/11 19:02 更新）
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台中市警察局第四分局11日表示，警方在大里區圍捕槍砲通緝犯時，涉案男子突然開車衝撞警車，警方立即開槍制止，並將涉案人壓制逮捕。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月11日
台中市警察局第四分局11日表示，警方在大里區圍捕槍砲通緝犯時，涉案男子突然開車衝撞警車，警方立即開槍制止，並將涉案人壓制逮捕。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月11日
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中11日電）台中市警方今天在大里區圍捕通緝犯時，突遭歹徒開車衝撞欲逃逸，警方開槍制止，車上一人中槍，另有一名婦人遭車輛撞傷。

台中市警察局第四分局告訴中央社記者，警方下午接獲線報，一名遭通緝男子與另外3人在大里區一家汽車旅館出沒，立即派遣警力前往埋伏逮人。

警方到場時，遭通緝男子剛好退房，警方尾隨對方車輛至大里區中興路二段一家加油站，趁車輛加油完畢欲駛離時，上前攔查逮人。

男子見警方到場，猛催油門開車衝撞警車欲逃逸，過程中不慎撞倒一名婦人，因男子企圖逃逸，警方隨即朝輪胎開槍，造成後座乘客腹部中彈，並將歹徒壓制逮捕，現場查獲毒品安非他命、毒品咖啡包等物。

警方通報消防局，由救護車將中彈的男子與受傷的婦人送往大里仁愛醫院救治，全案警方正調查釐清。（編輯：唐聲揚）1110311

警方11日封鎖現場採證。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月11日
警方11日封鎖現場採證。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月11日
台中市警方11日圍捕槍砲案件犯嫌時，涉案男子突開車衝撞警車，員警立即開槍制止，並將涉案人壓制逮捕。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月11日
台中市警方11日圍捕槍砲案件犯嫌時，涉案男子突開車衝撞警車，員警立即開槍制止，並將涉案人壓制逮捕。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月11日
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