八軍團3.5噸貨卡高雄事故 釀機車騎士受傷送醫

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）陸軍第八軍團指揮部今天指出，所轄裝甲564旅1輛3.5噸載重車10日行經橋頭區時與機車相撞，機車騎士送醫後無礙，將加強行車安全教育及防衛駕駛觀念。全案由警方釐清肇責中。

這起交通事故發生在10日上午8時多，陸軍第八軍團裝甲564旅的1輛3.5噸載重車執行任務，行經橋頭區甲昌路時，與1輛從巷口竄出的機車相撞，機車騎士倒地。

高雄市消防局今天發布訊息表示，當時獲報後立即派員趕抵現場救護，41歲男性機車騎士的臉部、胸部、肢體有多處擦傷，意識清楚，由救護人員初步處置後送醫。

陸軍第八軍團指揮部今天發布新聞稿指出，裝甲564旅1輛3.5噸載重車10日上午行經橋頭區甲昌路段時，因機車騎士行經路口未減速，導致發生擦撞，雙方均無酒駕，騎士輕微擦傷，送醫治療後無礙。全案已由高雄市警局岡山分局釐清肇責中。

陸軍第八軍團表示，單位獲報後即派幹部前往協處，後續除配合警方調查，並依軍車保險規定辦理相關事宜；另也通令加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，維護機動安全。

陸軍第八軍團裝甲564旅的賴姓下士6日上午執行例行戰備訓練，駕駛國軍CM-11戰車行經高雄市阿蓮區某處窄巷時，疑因閃避車輛不慎撞歪路旁電桿，並一度造成道路壅塞。（編輯：戴光育）1110313