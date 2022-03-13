屏東籍漁船鵝鑾鼻海域翻覆 海巡救起5名船員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）1艘屏東籍漁船今天下午在屏東鵝鑾鼻海域外約5.7浬進水翻覆，船上5名船員在翻覆的船上待援，海巡署恆春海巡隊緊急調派3艇前往救援，成功將5人全數救起。

海巡署發布新聞稿表示，下午1時許，接獲民眾報案指鵝鑾鼻海域有船翻覆，隨即指派恆春海巡隊出動3艘艇前往搜援，抵達現場時發現現場位於鵝鑾鼻三角激浪區，海象惡劣（浪高約4公尺），船已翻覆，船上5名船員在翻覆漁船上等待救援。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海巡署表示，海巡人員將船上1名台籍船長及4名印尼漁工全數救起，量測體溫都正常，只有1名印尼籍漁工左手臂輕微擦傷，其餘人員身體狀況良好，5名船員交由救護車載往恆春旅遊醫院做進一步檢查。

海巡署表示，這艘漁船上午11時許，從恆春鎮後壁湖漁港出港，要前往蘭嶼附近海域作業，下午1時許航經鵝鑾鼻三角激浪區時，不慎遭遇側浪衝擊船身，漁船隨即進水翻覆。（編輯：黃世雅）1110313