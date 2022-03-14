劍青檢改籲法務部勿走回頭路 堅定一二審輪調制

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（中央社記者林長順台北14日電）檢察官改革團體劍青檢改今天指出，法務部將召集研議人事改革會議，其中有「是否建立二審實缺之遴選機制」議案，籲請法務部堅定一二審輪調制，勿走回擴編「萬年二審」回頭路。

劍青檢改表示，2017年司改國是會議決議「一二審輪調歷練」，獲超過全國檢察官員額半數、近800名檢察官連署支持，且經法務部採納執行，旨在革除「萬年二審」。不料，新制甫實施4年，第1批「新二審」回任未久，法務部竟已開始研議「是否建立二審實缺之遴選機制」。

聲明指出，為有效推動改革制度對話，劍青檢改要求高檢署或法務部說明，以利檢察官公議：首先，二審有哪一項特定業務，必須將「新二審」長期留任並轉為實缺（萬年二審），方可有效延續推動？（又是何等人選如此重要？）

其次，如果真的有這種特定業務，為何無法交由現有的「舊二審」實缺人力辦理？

第3，如果認為現有的「舊二審」已經難以交辦業務，則挑選「新二審」加入「萬年二審」行列，反而就可以放心長期交辦？

最後，國安案件交給二審實缺人力偵辦（及長期監聽），起訴品質將會比一審更好？

聲明表示，若要留住檢方人才，應當從合理的工作環境，以及公平的人事制度著手。「二審實缺」本身就是不合理工作分配的禍首，更是造就不公平人事制度的殺手。透過外觀貌似公平的「遴選機制」，實則無異於「二桃殺三士」，讓內鬥加劇，讓相對剝奪感更甚，讓士氣更低落。

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劍青檢改指出，「一二審輪調歷練」是正確的制度，旨在塑造公平合理的檢察工作環境，並打破「升二審是升官」的迷思。目前所欠缺的是完整的配套，包括回任一審的機關、回任以後的工作分配、一審輔佐人力的增加、一審派任檢察長的機會、調行政執行署辦事的遴選機制、二專生與三專生的福利差別等問題。

劍青檢改表示，期許法務部繼續堅定改革方向，縱然每年都有優秀檢察官離退，仍應探究真正離開原因，切莫不明病灶，胡亂開方，更不必因少數保守人士借題發揮，試圖趁機復辟，提出「新增二審實缺」這種「飲鴆止渴」的錯誤解方，不僅紊亂改革步伐，破壞檢察團結，更自毀改革方向。（編輯：戴光育）1110314