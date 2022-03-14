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孫道存病逝 3子女拋棄繼承

2022/3/14 18:40
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（中央社記者林長順台北14日電）前太平洋電線電纜公司董事長孫道存涉案入監，因腫瘤惡化保外就醫，去年11月疑因病情惡化不治。孫道存女兒孫瑩瑩、孫芸芸及兒子孫智宏聲請拋棄繼承。北院2月間准予備查。

孫道存過去為爭議人物，因掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元，被依連續行使偽造私文書等罪判刑3年定讞，服刑期滿後，涉嫌侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會公款被判刑1年6月定讞再次入獄。

孫道存因惡性腫瘤惡化，去年10月1日申請保外就醫，同年11月17日凌晨3時疑因病情惡化不治，享壽72歲。

孫道存與前妻何念慈育有女兒孫瑩瑩、孫芸芸及兒子孫智宏。孫芸芸於21歲嫁給微風集團創辦人廖偉志之子廖鎮漢，便與夫婿時常出席微風廣場活動，也擔任過微風廣場代言人。

根據台北地方法院2月8日公告，本案被繼承人孫道存於110年11月17日死亡，孫瑩瑩、孫芸芸、孫智宏聲請拋棄繼承事件，經北院於111年1月27日准予備查。

媒體報導，孫道存於民國97年間與吳逸萍結婚、另與顏姓女星育有3名子女，也是第一順位繼承人。不過，截止今天為止，北院尚未公告吳逸萍拋棄繼承案。（編輯：李錫璋）1110314

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