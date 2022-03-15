台中男持刀殺妻 4歲童目睹社會局介入輔導

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台中市陳姓男子15日見分居的林姓妻子返家收拾物品，雙方發生口角，陳男突然持刀刺中林女胸口，隨後逃逸，林女緊急送醫仍不治。案發現場還遺留林女衣物，警方正調查釐清中。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月15日

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市陳姓男子今天見分居的林姓妻子返家收拾物品，雙方發生口角，陳男突持刀刺中林女胸口，行凶後逃逸，夫妻兩人的4歲大孩童目睹過程嚇哭，林女送醫傷重不治，警方正追緝凶嫌釐清。

台中市警察局第五分局告訴中央社記者，今天上午10時12分獲報北屯區陳平路某巷，有夫妻吵架且有人疑遭砍傷，警方獲報立即前往處理，消防局也派遣救護車與救護人員到場。

警方初步調查，37歲林女與丈夫43歲陳男目前分居，今天上午林女在妹妹陪同下，帶小孩返家收拾物品，陳男見狀與林女爭吵後，陳男突然持刀刺中林女胸部，他行凶後騎乘自家機車逃離現場，4歲大孩童目睹過程，受到驚嚇大哭。

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消防局獲報後，到場將林女送醫救治，但急救後仍傷重不治，警方正查緝嫌疑人到案釐清案情，全案將依殺人罪方向偵辦。

台中市政府社會局發布新聞訊息表示，針對北屯區夫殺妻一案，經社工聯繫家屬到場，因小孩目睹事件經過，後續將連結相關資源介入輔導，減緩小孩的目睹創傷，社工也將儘速與家屬訪談，瞭解孩子後續的照顧安排，以及是否需要喪葬協助等。（編輯：陳仁華）1110315