清潔隊員酒駕資收車釀事故 桃環局：不排除解僱

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市環保局劉姓清潔隊員昨天晚間酒後駕駛資源回收車時，不慎擦撞路邊車輛。警方表示，已依法送辦；環保局表示，將記大過並調離駕駛工作，不排除依法解僱。

桃園市政府警察局平鎮分局表示，桃園市政府環境清潔稽查大隊中壢區中隊63歲劉姓隊員，昨天晚間8時25分許酒後駕駛資源回收車，行經平鎮區洪圳路時，因不明原因擦撞管姓男子在路邊的自小客車。

平鎮警分局平鎮交通分隊分隊長曾國樑表示，事故僅造成車輛損壞，沒有人員傷亡，經警方到場對劉姓隊員進行酒測，發現劉男酒測值高達0.64毫克，全案詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

桃園市政府環保局表示，隊員執勤期間酒測值超標，將先依據工作規則記一大過嚴懲，並調離駕駛工作。

環保局說，警方將以公共危險移送追究刑責，在配合相關偵辦作業後，不排除依據勞基法及工作規則規定，最重予以解僱；將要求各區中隊加強辦理酒測作業，加強宣導道安及執勤規定。（編輯：方沛清）1110316