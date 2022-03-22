男子鼻頭軟絲公園浮潛失蹤 消防持續搜索

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42歲張姓男子21日與友人相約前往新北市瑞芳區鼻頭漁港旁的軟絲公園海域浮潛，張男直到晚間10時許遲未上岸，友人向海巡署鼻頭安檢所報案；警消漏夜搜索並未發現失蹤的張男，消防局22日上午持續派員沿岸搜索。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月22日

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（中央社記者王朝鈺新北22日電）42歲張姓男子昨天和友人相約前往新北市瑞芳區鼻頭漁港旁的軟絲公園海域浮潛，張男直到晚間10時許遲未上岸，警消獲報到場漏夜搜索未果，消防局今天上午派員持續搜尋。

相關單位初步瞭解，42歲張姓男子和34歲友人徐姓男子昨天下午4時許相約至軟絲公園海域浮潛，直到下午5時許，2人在鼻頭角燈塔下方海域還有碰面，之後因水流轉強，徐男先自行上岸。

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徐男一開始以為張男被水流帶到龍洞海域，便到龍洞尋找張男，但始終未見張男身影也聯繫不上張男，經聯絡張男的女友陳姓女子趕到現場會合後，昨天晚間10時35分向海巡署鼻頭安檢所報案。

新北市消防局昨天出動瑞芳、貢寮消防分隊，加上海巡人員共30名人力，在海面及沿岸全力搜救，經漏夜搜索並未發現失蹤的張男，消防局上午持續調派包含潛水重裝人員在內共24名和2艘橡皮艇持續搜尋，但由於現場浪況不佳，目前暫時沿岸搜索。（編輯：方沛清）1110322