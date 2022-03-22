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男積欠債務遭群毆 深夜哀嚎驚動警方救出

2022/3/22 16:48（3/22 17:16 更新）
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台南陳姓男子積欠友人債務，22日凌晨前往安平區民宅談判，雙方一言不合，陳男現場遭群毆，警方聽見哀嚎聲後隨即查訪，報請南檢偵辦救出陳男，逮捕17人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月22日
台南陳姓男子積欠友人債務，22日凌晨前往安平區民宅談判，雙方一言不合，陳男現場遭群毆，警方聽見哀嚎聲後隨即查訪，報請南檢偵辦救出陳男，逮捕17人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月22日
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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南陳姓男子積欠友人債務，今天凌晨孤身前往安平區民宅談判，結果雙方一言不合，陳男遭群毆，恰好警方在樓下處理違停聽見哀嚎聲，報請南檢偵辦清樓救出陳男，且逮捕17人送辦。

台南市警局第4分局偵查隊員告訴中央社記者，警方今天凌晨在安平區處理違停，卻聽到一棟4樓透天民宅傳出哀嚎聲，警方隨即查訪，但屋內眾人否認有人需要救助，阻擋警方進入。

警方報請台南地檢署指揮偵辦，進屋清樓，在3樓找到全身多處受傷的陳男，陳男說他在現場遭人毆打，警方立刻將陳男送醫。

警方調查，陳男積欠友人債務，孤身前往談判，雙方一言不合，陳男遭現場眾人群毆，手腳多處挫傷，但無生命危險。警方訊後將現場16男1女分別依傷害、妨害自由等罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1110322

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