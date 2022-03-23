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烏克蘭反攻奪回基輔外圍城市 五角大廈估俄軍戰力下降
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台南警破獲天九牌職業賭場 逮21人多為年輕人

2022/3/23 11:16（3/23 11:46 更新）
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台南市警局第2分局22日攻堅破獲中西區一處天九牌職業賭場，逮捕21人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月23日
台南市警局第2分局22日攻堅破獲中西區一處天九牌職業賭場，逮捕21人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月23日
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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市警局第二分局今天宣布破獲一處天九牌職業賭場，逮捕21人。警方調查，現場被逮捕者大多為25歲以下年輕人，部份人供稱只是好奇或朋友相約才到賭場賭博或觀看。

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台南市警局第二分局今天發布新聞稿指出，警方昨天攻堅中西區一處鐵皮屋，破獲天九牌職業賭場，逮捕21人，查扣天九牌、撲克牌等賭具及抽頭金、賭資等，警方更在23歲賭客李姓男子身上起出毒咖啡包4包，共9.9公克。

警方告訴中央社記者，賭場負責人63歲鄭姓男子及屋主66歲林姓男子2人，在台南市中西區青年路鐵皮屋經營天九牌職業賭場牟利，除僱用2人在賭場內操持賭博工作，更招攬年輕族群參賭，被逮21人中，竟有18人年齡未滿25歲。警方訊後分別依賭博罪嫌送辦及違反社會秩序維護法裁罰。（編輯：陳仁華）1110323

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