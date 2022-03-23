毒駕挨罰9萬誤認已判刑免繳 土地被查封速辦分期

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陳姓男子吸毒後騎機車遇警攔檢，被裁罰新台幣9萬元卻拖欠未繳，法務部行政執行署近日查封陳男2筆持分土地，他才現身辦理分期繳納。（法務部行政執行署新北分署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月23日

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（中央社記者沈佩瑤新北23日電）陳姓男子吸毒後騎機車遇警攔檢，被裁罰9萬元卻置之不理。行政執行署近日查封陳男2筆持分土地，他才現身稱已被判刑並繳易科罰金、勒戒等，誤認可免繳罰鍰，趕緊辦分期繳納。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，新北分署執行「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行。

民國109年11月1日下午3時許，家住五股區的55歲陳姓男子騎機車外出，行經台北市鄭州路一帶時遇警方攔檢，經檢測有吸食毒品，遭裁罰新台幣9萬元卻拖欠未繳，移送新北分署強制執行。

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新北分署表示，書記官日前查封陳男名下2筆持分土地，但陳男仍毫無動靜，書記官前往現地勘查建物，承租的機車行老闆表示可代轉現場執行通知書。

陳男近日現身新北分署，他告訴書記官這件毒駕案件已被判處有期徒刑5月，他還向民間借貸繳清易科罰金15萬2000元，並勒戒完畢，經詢問台北市交通事件裁決所才知道刑事案件和這件違規行為不同，要另外裁罰，沒有違反一行為不二罰問題，辦理分期繳納。（編輯：李錫璋）1110323