司改會要求蔡清祥道歉 劍青檢改籲民團自我克制

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（中央社記者蕭博文台北23日電）司改會認為台東地檢署偵辦律師張靜案侵害律師獨立性，昨天要求法務部長蔡清祥道歉；檢察官改革團體劍青檢改今天呼籲民團自我克制，並指司改會蔑視法律體制，試圖干擾辦案。

台東地檢署偵辦名律師張靜涉嫌裝設隱藏式監視器偷拍案，21日指揮警方搜索張靜律師事務所和女友經營的綠絲美容美體沙龍店，以有串證之虞聲押張靜，不過因程序有疑義遭法院駁回。

民間司法改革基金會昨天發布新聞稿表示，檢察官針對「非被告或非犯罪嫌疑人」的張靜經營的事務所發動搜索，可能取得律師與當事人間的聯絡紀錄或證據資料，嚴重傷害律師的保密義務與忠誠責任。

司改會並指出，檢察官傳喚、拘提、聲押程序不合法，侵害律師人身自由，已違反保障律師獨立的國家責任，應追究承辦檢察官責任，並要求法務部長蔡清祥就此公開道歉。

劍青檢改今天發布聲明表示，法務部長並無干預個案偵辦的權力，籲請民團自我克制，勿違法要求部長施壓，且司改會聲明公然要求法務部長追究懲處正在偵辦個案的東檢檢察官，蔑視法律體制，試圖干擾辦案。

劍青檢改表示，司改會明知法務部長不得干涉個案，竟公然聲明，要求法務部長行此違法行徑，實令人驚愕與憤怒，希望司改會站在國家體制及執法公平性的立場，停止此等助長政治不當干預個案的惡劣風氣。

劍青檢改指出，本案張姓被告因涉嫌竊錄按摩店顧客的隱私活動，經檢察官向法院聲請核發搜索票獲准，本是展現法律之前人人平等。而檢察官據以執行搜索，且以被告身分對其拘提，也是平等執法，無特別優遇之理。

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劍青檢改說，張姓被告為司改會常務執行委員，司改會竟為了常務執行委員涉犯的刑事案件，罕見特別要求法務部長追究承辦檢察官責任，實有偏私不當，更破壞平等公正。

劍青檢改聲明最後提到，縱使法院認為拘提程序有瑕疵而未羈押，但張姓被告是否構成犯罪，仍待公正調查，不因他擔任他人的辯護律師即可豁免。豈能惡意混淆視聽，試圖透過法務部長干預個案，致使犯罪嫌疑因此免除偵辦或脫罪，嚴正呼籲司改會回歸法律專業，切勿試圖透過不正當方法干涉個案偵辦。（編輯：張銘坤）1110323