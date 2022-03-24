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攜美工刀割偵測條碼 台南女連2天偷全聯被逮送辦

2022/3/24 10:25（3/24 10:46 更新）
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台南市葉姓女子22日及23日連續2天在中西區同一家全聯福利中心行竊，還自帶美工刀割下偵測條碼，遭警方逮捕送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月24日
台南市葉姓女子22日及23日連續2天在中西區同一家全聯福利中心行竊，還自帶美工刀割下偵測條碼，遭警方逮捕送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市葉姓女子日前在中西區全聯福利中心行竊，因防盜警鈴大作而被逮，無保飭回後，葉女隔天戴假髮偽裝又到同家全聯犯案，還自帶美工刀割下偵測條碼，因形跡可疑再被逮送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，有竊盜前科的55歲葉女，22日上午9時許前往中西區全聯福利中心竊取新台幣4000元的健康食品、奶粉、洗髮精、水果等，藏於背包中。

葉女得手後從側門離開，卻因門口防盜警鈴大響而被店員攔下報警，警方在葉女背包中起出被竊物品，依竊盜現行犯移送台南地檢署，南檢訊後無保飭回。

未料葉女23日再前往同家全聯犯案，不同的是，葉女學到教訓，犯案時刻意穿戴長假髮及帽子偽裝，更在賣場中撕下水果標籤並以預藏美工刀割下保健食品盒的條碼，規避防盜偵測。

不過，葉女因行跡可疑，店員再度報警，警員一到場就識破葉女身分，且從葉女背包中起出枇杷膏、保健食品、水果等價值4200元物品，警方訊後依加重竊盜罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1110324

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