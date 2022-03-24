北車借錢哥轉陣地扮女生再騙 信義警拘提送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

人稱「北車借錢哥」的詹姓男子（中）110年底在台北車站周遭行騙當場被警方查獲送辦，仍未記取教訓，戴假髮裝扮成女生轉戰市府轉運站繼續詐財，警方24日將他拘提到案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北24日電）「北車借錢哥」去年底在台北車站周遭行騙當場被警方查獲送辦，未料他竟捲土重來，戴假髮裝扮成女生轉戰市府轉運站再騙，警方今天將他拘提到案，已知至少有5人受害。

人稱「北車借錢哥」的詹姓男子多次在火車站、捷運站假藉沒錢搭車為由向路人索取金錢，北檢日前聲押詹男獲准。檢察官去年底就8、9月共3件詐欺案起訴詹男，另有案件仍在偵辦。

不料詹男仍未記取教訓，重施故技。台北市警察局信義分局三張犁派出所長陳韋勲今天對外表示，21日晚間接獲110轉報，指有女民眾在市府轉運站遭遇詐騙。

進一步調查發現，被害谷姓女民眾是遇到一名不認識的女子佯稱要返鄉急需車資，當場向其騙取新台幣3000元，且經陸續清查，發現共有5人被害，各遭詐騙500元至3000元不等金額。

信義分局立即成立專案小組偵辦，同時編排勤務於市府轉運站、市府捷運站等周邊區域巡邏守望，以避免再有民眾受騙。

經循線追查，專案小組迅速發現涉案犯嫌竟是詐欺慣犯32歲詹男，並經常戴假髮裝扮成女生，於捷運站和轉運站等人潮密集處所，隨機搭訕路人並利用其善心詐財。

專案小組經向台北地檢署聲請拘票，今天迅速將詹男拘提到案，並查扣作案用假髮、側背包、手機及不法所得800元，後續將依詐欺罪嫌移送偵辦。（編輯：陳仁華）1110324