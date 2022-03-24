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苗栗泰安鄉部落民宅火警 男子疑嗆傷昏迷送醫

2022/3/24 17:21（3/24 17:31 更新）
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苗栗縣泰安鄉錦水村一戶民宅24日發生火災，消防人車趕往救援，現場竄出陣陣濃煙，消防人員並發現61歲林姓男子倒臥客廳，疑遭濃煙嗆傷，一度失去呼吸心跳，緊急進行CPR同時送醫搶救。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月24日
苗栗縣泰安鄉錦水村一戶民宅24日發生火災，消防人車趕往救援，現場竄出陣陣濃煙，消防人員並發現61歲林姓男子倒臥客廳，疑遭濃煙嗆傷，一度失去呼吸心跳，緊急進行CPR同時送醫搶救。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月24日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣泰安鄉圓墩部落1戶民宅下午發生火警，警消到場時，61歲林姓男子倒臥客廳，疑遭濃煙嗆傷陷入昏迷，緊急送醫搶救。

苗栗縣消防局下午1時30分許接獲報案稱，泰安鄉錦水村1戶民宅發生火災，立即派遣人車趕往，現場1樓平房竄出陣陣濃煙，緊急布水線灌救時發現林姓男子（61歲）倒臥在客廳，疑似遭濃煙嗆傷，一度失去呼吸心跳，緊急進行CPR同時送往大順醫院搶救。

林姓男子經搶救恢復心跳，但仍無意識陷入昏迷，已轉送苗栗市大千綜合醫院加護病房觀察救治。

縣警察局大湖分局副分局長黎萬輝表示，警消人員到場時，客廳、房間已燒毀，初步查看現場排除人為縱火，是否因抽菸煙蒂或電線短路引發火災，仍須待鑑識人員近一步調查釐清。（編輯：方沛清）1110324

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