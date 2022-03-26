運輸補給船彰化外海起火 10船員安全返港

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台中海巡隊指出，25日下午接獲轉報，運輸補給船「威騰號」行駛在彰化線西外海時機艙起火，立即派遣巡防艇馳援，以船上消防系統噴水協助滅火降溫。（台中海巡隊提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月26日

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中海巡隊昨天獲報，運輸補給船「威騰號」行駛在彰化線西外海時，機艙突然起火，於是派遣2艘巡防艦馳援向船艙噴水，並由拖船拖回台中港，船長等10人安全返港。

台中海巡隊今天發布新聞稿指出，昨天下午3時接獲轉報，彰化線西外海17浬，有本國籍「威騰號」工作船機艙起火，船上10人待援，船上有8名台籍，1名英籍，1名德籍船員，因無法自行滅火，協請派遣巡防艇前往救援。

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台中海巡隊立即調派線上PP-10022巡防艇馳援，另增派PP-10031巡防艇加入救援行列；PP-10022艇抵達「威騰號」位置，目視該船有冒煙但無明火，巡防艇以消防系統噴水協助滅火降溫，火勢逐漸控制後無明火及悶燒情形，2艘巡防艇在現場監控有無殘火復燃情形。

後續委託「永康656」拖船前往協助拖帶「威騰號」返港，巡防艇全程在旁戒護，昨天晚間8時「威騰號」安全泊靠台中港淺水碼頭，船長等10人安全返港。起火原因則有待釐清。（編輯：方沛清）1110326