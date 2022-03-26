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疫情11/300

確診台商持假陰性證明入境 判刑5月還得付30萬

2022/3/26 13:48（3/26 14:00 更新）
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沈姓台商去年5月在泰國確診後，持偽造陰性證明搭機回台。桃園地方法院26日依偽造文書罪判他5月、緩刑2年，須向公庫支付新台幣30萬元。（中央社檔案照片）
沈姓台商去年5月在泰國確診後，持偽造陰性證明搭機回台。桃園地方法院26日依偽造文書罪判他5月、緩刑2年，須向公庫支付新台幣30萬元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻桃園26日電）沈姓台商去年5月在泰國確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，持偽造陰性證明搭機回台灣。桃園地方法院今天依偽造文書罪判他5月、緩刑2年，須向公庫支付新台幣30萬元。

桃園地檢署調查，沈姓台商去年回台前檢測陽性，但醫院沒通知到沈男，沈男即持偽造陰性證明提早搭機回台灣，入境桃園國際機場時被發現體溫達攝氏38.2度，經送醫後隔天確診。

桃檢調查，衛生福利部疾病管制署函覆無法證明沈姓男子返台前就知確診，檢方因此無法認定沈男是在知道確診的情況下返台，難認違反「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，因此僅以偽造文書罪嫌起訴。

桃園地方法院審理時認為，沈姓台商雖然有先向高雄衛生所疫調人員坦承相關案情，但這些單位並非有偵查權機關或公務員，全案是因桃園地檢署閱覽媒體報導後主動偵辦，因此不構成自首。

桃園地院認為，沈姓台商明知疫情嚴重，卻為了儘速返國持偽造陰性報告入境，罔顧國人生命，實應嚴懲，但考量他坦承不諱，今天依偽造文書罪判他有期徒刑5月，得易科罰金，並給予緩刑2年，應向公庫支付30萬元，可上訴。（編輯：方沛清）1110326

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