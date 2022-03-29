助理涉市府轉運站偷窺案 王欣儀：已向警方說明

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（中央社記者黃麗芸、劉建邦台北29日電）北市1名范姓男子日前到市府轉運站如廁疑遭人偷窺而報案，涉案男被認出為國民黨台北市議員王欣儀的助理。王欣儀今天說，助理稱如廁有異音才關切，已告知他至派出所說明。

台北市警察局信義分局23日晚間6時許接獲范男報案稱，他在市府轉運站地下1樓廁所如廁時，遭不明男子偷窺，現場先拿手機錄影蒐證，並向警方提出性騷擾防治法申訴。

由於這起疑偷窺案的涉案人，被認出為王欣儀的助理。王欣儀今天指出，已告知助理前往派出所說明，若造成他人不舒服，應跟對方解釋清楚。

王欣儀接受媒體電話訪問時說，經過新聞報導後，發現應該是辦公室助理，有詢問整個狀況，助理稱去上廁所時，發現隔壁有異音，以為有人需要求助，基於關心觀看，但第1次沒發現人，之後離開廁所後，去領錢，但因擔心發生狀況，才再赴廁所觀看，確定沒人就離開。

王欣儀表示，從相關爆料影片看出應是助理，已告知助理應前往派出所說明，是否可聯繫對方，若造成對方不舒服應該要致意。此助理平時滿乖巧，且想法較老成。

全案後續，警方將依涉違反性騷擾防治法（申訴）及社會秩序維護法偵辦、裁罰。（編輯：張銘坤）1110329