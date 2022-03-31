假投資詐欺案百人受害 新北警逮7嫌送辦

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（中央社記者沈佩瑤新北31日電）新北市刑大今天宣布破獲假投資真網路詐欺案，逮捕郭姓男子為首的7名詐欺集團成員，初估受害者上百人、遭詐金額逾千萬元，全案警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會指出，日前接獲線報，指稱有人從事網路詐欺，與中和分局共組專案小組查緝，並報請台灣新北地方檢察署檢察官余佳恩指揮偵辦。

警方表示，經調閱相關資料過濾分析，鎖定25歲郭姓男子等人租賃新北市新莊區的商辦大樓辦公室作為詐欺機房使用。

警方日前持搜索票攻堅進入查緝，現場逮捕郭姓主嫌在內共7名詐欺機房成員，並扣得電腦組機11台、手機11支、監視器1組等證物。

警方調查，詐欺集團先於社群網站上張貼在家兼職廣告，標榜薪資優渥、工作時間彈性、工作輕鬆簡單等話術，藉此吸引被害人上鉤，再指派投資專員誘導被害人加入假虛擬貨幣投資群組、網站進行投資。

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警方指出，投資初期，詐欺集團會讓被害人嚐嚐甜頭以放下戒心，等被害人加碼投資後，就以各種理由拖延出金，最後網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸。

警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理的情形，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，小心求證仍為防詐不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。（編輯：李亨山）1110331