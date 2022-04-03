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酷炫超跑逛墾丁 警取締2件違規

2022/4/3 11:16（4/3 11:51 更新）
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酷炫超跑車隊往年皆在墾丁音樂季舉辦期間，集結於墾丁大街展現加速性能，但過大引擎音量讓民眾反感，今年「台灣祭」音樂活動舉辦，超跑再現，屏東警方2日取締2件違規。（恆春分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月3日
酷炫超跑車隊往年皆在墾丁音樂季舉辦期間，集結於墾丁大街展現加速性能，但過大引擎音量讓民眾反感，今年「台灣祭」音樂活動舉辦，超跑再現，屏東警方2日取締2件違規。（恆春分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）往年墾丁音樂季都有酷炫超跑車隊在墾丁大街集結，展現超跑加速性能，但過大引擎音量讓民眾反感，今年「台灣祭」音樂活動舉辦，超跑再現，屏東警方昨天取締2件違規。

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酷炫超跑車隊往年皆在墾丁音樂季舉辦期間，集結於墾丁大街展現加速性能，有時忽快忽慢車速影響交通，後因音樂季活動不再舉辦，「超跑逛大街」的現象也跟著消失，隨著近年「台灣祭」音樂活動，超跑再度現蹤。

屏東縣政府警察局恆春分局今天發布訊息指出，昨天聯合環保、監理站進行稽查，攔查132輛車中，有2件超跑違規（駕照註銷1件、車身顏色變更1件）、無照駕駛1件、機車及自小客車改裝車體13件，共計取締16件。（編輯：張雅淨）1110403

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