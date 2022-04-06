國民黨張榮恭遭狼犬咬傷案 二審加重判飼主3月

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（中央社記者劉世怡台北6日電）國民黨前副秘書長張榮恭在社區遭狼犬撲倒在地咬傷，全身沾染血跡。一審依過失傷害罪判王姓飼主拘役55天。二審認定飼主當下未攔阻，事後不道歉還提告濫訴，加重判刑3月確定。

判決書指出，張榮恭去年2月13日下午經社區警衛通知，下樓欲關閉妻子的汽車大燈，在1樓樓梯間發現狼犬「瑪莉」追逐他飼養的犬隻「花花」而上前制止，卻遭「瑪莉」撲倒在地啃咬，全身20處紅腫、擦傷及撕裂傷。張榮恭控告「瑪莉」的王姓飼主涉嫌過失傷害。

一審判王姓飼主拘役55天。檢方提上訴指出，一審合法傳喚，但飼主拒不到庭，漫不經心，犯後態度不佳，一審判刑過輕，請求重判；飼主提起上訴否認犯罪，辯稱張榮恭的傷口非大型狗造成， 且「瑪莉」見張榮恭被咬，有緊急制止「花花」，也遭「花花」攻擊咬傷。

二審的台灣高等法院認為，王姓飼主的「瑪莉」為大型狼犬，張榮恭的「花花」為中小型狗，飼主辯稱「瑪莉」為制止「花花」咬張榮恭，反被「花花」咬傷，難以置信。

二審指出，依相關證據認定，張榮恭所受傷勢，部分是「瑪莉」撲、咬結果，部分是在掙扎中磨擦地面造成；王姓飼主犯行明確。

二審認為，狼犬體格健碩、攻擊性極強，可訓練為軍犬、警犬，更能接受命令保護主人攻擊目標，有奪人性命的能力；本件肇事的「瑪莉」為大型狼犬，王姓飼主明知「瑪莉」具有這些潛能，如失控，有傷害人體甚至危及性命之虞。

二審指出，張榮恭被攻擊當時發出慘叫聲，張妻及鄰居、保全聽聞均衝往救援，但王姓飼主帶著另一隻大狼犬進入樓梯間，目睹張榮恭身處險境，渾身是傷，竟站立一旁，既不出聲喝斥「瑪莉」，也不出手攔阻。

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二審合議庭指出，王姓飼主事後不道歉慰問，反以因本案遭受司法追訴及媒體報導，長期身心痛苦，有身心傷害及猝死可能，數度提告張家人殺人未遂等罪，並請求民事賠償。

二審指出，王姓飼主於本案審判程序中拒不到庭，多次具狀告發依法到庭作證的張榮恭、張妻及證人，甚至向警方告發一審法官犯恐嚇、殺人等罪，明顯犯後沒有悔悟，日前依過失傷害罪判處3月徒刑，得易科罰金，不得上訴而確定。（編輯：李錫璋）1110406