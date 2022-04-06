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檢察長遴任作業 劍青檢改籲法務部儘早公告

2022/4/6 17:07
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（中央社記者蕭博文台北6日電）檢察官改革團體劍青檢改今天表示，全國檢察長可望於5月間異動，為方便檢審委員接受全國檢察官及各界意見以推薦人選，呼籲法務部儘早公告遴任作業程序。

劍青檢改發布聲明指出，本屆最高檢察署檢察總長江惠民任期至5月7日，總統蔡英文提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為檢察總長，咨文已送抵立法院，可以預料全國檢察長在5月間也將同步異動。

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劍青檢改表示，檢察官人事審議委員會民國109年首創票選委員聯名公告徵求推薦檢察長及廣蒐意見的作法，讓所有候選人的領導能力與辦案風評，必須受到全國檢察官審視，從中推薦供部長圈選；檢審會去年仍延續此作法，獲各界一致肯定。

聲明指出，距5月7日已進入約1個月的倒數階段，建請法務部儘早公告檢審會審議遴任檢察長的開會時間、缺額數，讓檢審委員能提早準備，並能儘早接受全國檢察官及各界意見，向法務部長推薦最適首長人選。（編輯：謝雅竹）1110406

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