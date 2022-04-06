法醫所推虛擬解剖助查死因 北中南建置電腦斷層設備

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法務部6日舉行媒體茶敘，由法醫所進行專題報告，並將高機動性、造價新台幣1500萬元的X光勘驗車開到法務部前展示，部長蔡清祥（右）及法醫所長侯寬仁（左）在車前開心合影。中央社記者劉世怡攝 111年4月6日

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（中央社記者劉世怡台北6日電）法務部法醫所推動「虛擬解剖」即運用X光及電腦斷層（CT）等對遺體進行掃描，利用影像學分析，找體內的創傷或病變以查明死因。CT效益高，將於北、中、南區建置協助相驗。

法務部下午舉行媒體茶敘，由法醫研究所組長許倬憲說明推動「虛擬解剖」現況，「虛擬解剖」即以科技方法（例如X光、超音波、電腦斷層等）對遺體進行掃描，利用影像學分析找死因，可減少不必要的解剖，提升司法相驗品質，且可保存影像等。另將造價新台幣1500萬元的X光勘驗車開到法務部前展示。

法務部長蔡清祥指出，法醫研究所從調查局六處、高檢署任務編組到目前法制化，符合科技化政策目標，他是第一個派去美國考察法醫業務的檢察官，除了精進設備，法醫人才的培育也很重要。

法醫研究所所長侯寬仁表示，藉由電腦斷層（CT），可協助釐清確實死因，減少不必要的解剖，正確率達97.7%，之前經1年多的試辦計畫後，決定在北、中、南建置，地點為台北市台大醫院、台中市崇德殯儀館、高雄市第一殯儀館，今年底可望完成。

案例部分，許倬憲表示，士林地檢署曾相驗一位高齡長者，由於遺體外觀無異狀，法醫建議解剖查明，家屬堅決反對，經過虛擬解剖CT掃描，發現死者氣管有異物，研判死因為哽咽窒息。

此外，一件新生兒猝死案，許倬憲表示，經CT掃描發現死者大腿骨折，但查出傷處是死者死後搬運時碰撞所造成，說明CT還可用於篩檢虐兒案。

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許倬憲指出，早在民國87年即購入全國第一台法醫X光勘驗車，這部車在重大槍擊死亡案件無役不與，默默服役20年後，因不符合環保法規汰換，法醫所另於108年購入新型X光勘驗車，大幅提升相驗解剖的效率。

法醫所資料指出，X光勘驗車優點為高機動性，車內設計可進行解剖遺體前，做好相關的影像證據，例如在今年1月底的台中槍擊案，成功找到死者頭部的彈頭。（編輯：李亨山）1110406