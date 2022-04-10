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首頁 / 社會

媳婦涉虐死97歲公公 更一審裁定限制出境8個月

2022/4/10 09:33
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（中央社記者劉世怡台北10日電）戚姓女子涉以沖冷水等方式虐待97歲公公致死，一審判無罪，二審改判15年遭三審撤銷發回，由高院更一審審理中。更一審考量她9日限制出境期限屆滿，裁定10日起延長限制出境8月。

戚女涉凌虐公公致死案，檢方依傷害致死罪起訴，一審認定她行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，判決無罪，但監護5年。二審認為她有殺人不確定故意，依殺人罪改判15年；最高法院撤銷原判決並發回，現由台灣高等法院更一審審理中。

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更一審開庭期間，戚女在丈夫及母親等人陪同下出庭，她說，對於事發經過，大部分都忘記了，對於犯下傷害致死罪，她坦承；對於二審認定為殺人罪，她不認罪。辯護人主張，戚女近期有發病，請求鑑定有無就審能力。

更一審指出，戚女的限制出境、出海期間於9日屆滿，之前傳喚戚女及辯護人到庭，審酌陳述意見，並斟酌全案證據資料，認定戚女涉犯傷害致死罪嫌重大，本刑為5年以上重罪，重罪常伴有逃亡的高度可能性，有相當理由可認有逃亡之虞，裁定從10日起延長限制出境、出海8個月。（編輯：張銘坤）1110410

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