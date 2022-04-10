科大生同遊柴山秘境沒注意漲潮 3人受困驚險獲救

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高雄有4名科大女學生9日相約同遊柴山秘境，卻未注意海水漲潮，導致2人失聯1人受困，上岸的女大生急忙通報，搜救人員在礁岩上尋獲3人帶回。（海巡署提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄有4名科大女學生相約同遊柴山秘境，卻未注意海水漲潮，導致2人失聯1人受困，上岸女大生急忙通報，海巡署與警消合力搜尋，在礁岩上尋獲3人帶回，所幸都只有輕微擦傷。

海巡署第七巡防區指揮部今天發布新聞稿表示，昨天晚間6時多接獲李姓女大生118報案，表示同行3名友人在中山大學海科院附近前往「柴山秘境」的途中，因海水漲潮淹沒去路，導致2人失聯、1人在礁岩上急需救援。

海巡署南部分署第五岸巡隊獲報後立即通報警消單位，共同趕往搜救，經過半小時搜尋，先找到1名用手機手電筒發出求救光芒的女大生，又在附近區域尋獲另2人。搜救人員替3人套上簡易救生圈，再趁退潮帶她們踏浪返回岸邊，所幸3人僅輕微擦傷、受到驚嚇，並無大礙。

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海巡人員詢問得知，4人為科大同學，相約出遊至柴山秘境觀看海景，沿途受美景吸引未注意漲潮時間，加上不熟悉附近地形，才會走散分別受困於礁岩上。

海巡人員提醒，柴山地區緊臨海岸線，加上特有的珊瑚礁海蝕地形，近期在網路推波助瀾下，發展多處秘境路線，但因未經開發，相關安全設施尚未完善，沿岸多處有崩塌、落石危機，民眾稍有不慎即會發生摔傷跌倒或受困的險境，前去遊玩時務必注意潛在危險；若在海邊或岸際發現急難狀況也可立即撥打海巡報案專線「118」求援。（編輯：陳仁華）1110410