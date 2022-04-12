跨國3方交易毒包裹入台 刑事局逮竹聯幫分會長

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刑事局12日表示，日前獲報有偽糖果的航空包裹竟夾藏大麻，循線於台南查獲收貨車手張男，進而緝獲幕後主嫌竹聯幫明仁會朱姓分會長，他利用3方跨國交易運毒。圖為贓證物。中央社記者黃麗芸攝 111年4月12日

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）刑事局日前獲報有偽糖果的航空包裹竟夾藏大麻，市價近新台幣500萬元，循線於台南查獲收貨車手張男，進而緝獲幕後主嫌竹聯幫明仁會朱姓分會長，他利用3方跨國交易運毒。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第三大隊第一隊長鄭偉豪表示，3月13日接獲財政部關務署台北關通報，指執行航空郵包檢查時發現有2件可疑包裹，經會同開封查驗發現寄出地為加拿大，且以「糖果、餅乾、玩具」為品項內容。

進一步檢視包裹內部，發現是以高密度泡棉緊緊包覆，包裝方式極為可疑，拆開泡棉後竟找到內夾藏第二級毒品大麻、共計3721.5公克。

刑事局立即組成專案小組深入追查，並報請台北地檢署指揮偵辦。經積極規劃部署，先於3月14日在台南市善化區逮捕負責收貨的竹聯幫37歲張男，後經溯源追查發現此案幕後主謀為竹聯幫明仁會朱姓分會長（綽號小朱）。

朱男當天驚覺事跡敗露後，便立即駕車往北台灣逃竄，專案小組展開南北連線、分進合擊的查緝策略，鎖定朱男行蹤進行圍捕，不料朱男發現警方跟監車輛後竟在台北市陽明山區，以破百公里時速狂飆，因山路曲折蜿蜒曾一度甩開警方，但最後仍於陽明山永公路的產業道路落網。

據調查了解，朱男是透過香港友人居中牽線，進而認識販賣大麻的加拿大共犯，寄送跨國毒包裹來台，交車手領取後對外販賣，非法所得再由朱男和香港、加拿大共犯分贓。

全案詢後將朱男和張男依涉毒品危害防制條例送台北地檢署偵辦，兩人遭裁定羈押，專案小組持續溯源追查國外共犯相關犯行。（編輯：李亨山）1110412