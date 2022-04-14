涉指導製毒 前中研院博士後研究員遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北14日電）前中研院基因體中心張姓博士後研究員疑因缺錢，遭製毒集團吸收，利用某國立大學設備研析製造第三級毒品「喵喵」配方，指導集團製毒，北檢今天依製毒罪嫌起訴張男。

台北地檢署起訴書指出，張姓男子為國立大學化學博士，專長為萃取物機能分析，曾任材料公司顧問、中研院基因體中心博士後研究員、某國立大學化學系黃姓教授的助理。

張姓男子與蕭姓、番姓等製毒集團成員因餐敘結識，蕭男得知張男因經營生意之故須賠償他人而需款孔急，於民國109年間向張男表示，如負責研發精進與指導製造第三級毒品喵喵的流程、調配原料與比例，並檢驗成品純度，確保毒品品質，即會透過友人借款新台幣40萬元，即每次檢驗時會給付3000元至1萬元現金。

張男為圖牟利，見當時材料公司與大學正進行產學合作計畫，他有機會可進出化學系系館，並藉由指導研究生機會使用超導核磁共振儀設備檢驗毒品成分、先驅原料後，隨即應允。

109年11月起，蕭男指派製毒集團成員交付喵喵先驅原料、成品、手機給張男，進而以Facetime聯繫規避查緝；張男隨即在系館使用核磁共振儀檢驗先驅原料與成品，並研析出製毒流程、原料配製比例。

110年1月，集團成員選在宜蘭縣冬山鄉承租透天厝製作喵喵；檢調獲報，去年初發動搜索，在透天厝查扣純質淨重達2萬4275公斤的「喵喵」，及大批工具、化學原料。

北檢去年先依毒品危害防制條例製造第三級毒品罪嫌起訴番男等4人，另對蕭男發布通緝，循線查出張男涉嫌指導製毒，今天起訴。（編輯：李錫璋）1110414