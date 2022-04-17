台南四草大橋附近竹林起火 幸未釀重大災害

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台南市安南區四草大橋北側一處竹林17日上午起火燃燒，在風勢助長下延燒附近草木，引發附近民眾關注。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月17日

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市安南區四草大橋北側一處竹林今天上午突然起火，在風勢助長下延燒附近草木並冒出濃煙，引發附近民眾關注，消防局獲報後前往撲滅，未造成重大災害，起火原因有待釐清。

台南市政府消防局於上午11時左右獲報，指稱在四草大橋北側一處竹林有火煙冒出，隨後陸續調派4個分隊出動前往搶救，消防人員抵達後發現為竹林起火，在風勢助長下延燒到附近草木，冒出濃煙遠處可見。

因起火處位於台江國家公園範圍內，冒出濃煙也引發附近民眾關注，有人擔心生態可能受影響。

台南市消防局不久後將火勢控制，初步估算燃燒竹林、草木面積約50平方公尺，沒有造成人員傷亡，起火原因有待進一步釐清。（編輯：黃世雅）1110417