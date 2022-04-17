更多編輯台推薦新聞：
朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險
科技

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
莫德納疫苗核准用於6至11歲 半劑間隔28天打2針
首頁 / 社會

台南四草大橋附近竹林起火 幸未釀重大災害

2022/4/17 12:56（4/17 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市安南區四草大橋北側一處竹林17日上午起火燃燒，在風勢助長下延燒附近草木，引發附近民眾關注。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月17日
台南市安南區四草大橋北側一處竹林17日上午起火燃燒，在風勢助長下延燒附近草木，引發附近民眾關注。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市安南區四草大橋北側一處竹林今天上午突然起火，在風勢助長下延燒附近草木並冒出濃煙，引發附近民眾關注，消防局獲報後前往撲滅，未造成重大災害，起火原因有待釐清。

台南市政府消防局於上午11時左右獲報，指稱在四草大橋北側一處竹林有火煙冒出，隨後陸續調派4個分隊出動前往搶救，消防人員抵達後發現為竹林起火，在風勢助長下延燒到附近草木，冒出濃煙遠處可見。

因起火處位於台江國家公園範圍內，冒出濃煙也引發附近民眾關注，有人擔心生態可能受影響。

台南市消防局不久後將火勢控制，初步估算燃燒竹林、草木面積約50平方公尺，沒有造成人員傷亡，起火原因有待進一步釐清。（編輯：黃世雅）1110417

台南市安南區四草大橋北側一處竹林17日上午起火燃燒，在風勢助長下延燒附近草木並冒出濃煙，幸未造成重大災害。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月17日
台南市安南區四草大橋北側一處竹林17日上午起火燃燒，在風勢助長下延燒附近草木並冒出濃煙，幸未造成重大災害。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載