高院1法官PCR陽性 同庭書記官法警快篩檢測

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（中央社記者蕭博文台北18日電）台灣高等法院表示，1名刑事庭法官今天核酸檢測（PCR）結果陽性；院方已請同庭法官、書記官、法警及法助等人快篩，晚間將進行院區清消作業。

高院表示，刑事庭1名法官因家中有未成年兒童確診，因此於今天接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測，結果為陽性；這名法官今天未到法院。

院方獲報後已請同庭審判長、法官、書記官及法官助理，及上週開庭庭內的法警、通譯等人篩檢，目前書記官及法官助理已回報快篩結果為陰性。

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此外，高院也通知這名法官上週開庭蒞庭檢察官注意健康狀況，並清查這名法官上週開庭的律師及當事人、提解人犯所屬監所，清查完畢後即會個別通知其等注意健康狀況。

高院表示，今天晚間將針對刑事庭大廈1樓法警室、公共走道，2樓第10法庭、專2法庭、法官走道、公共走道，3樓法官助理辦公室、公共走道，4樓法官辦公室、刑事科辦公室，1至4樓廁所、樓梯間等處進行清消作業。（編輯：方沛清）1110418