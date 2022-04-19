北市少女索分手費未果 竟糾眾擄前男友毆打

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台北市1名王姓少女疑和前男友索分手費遭拒，夥同多人於17日晚間將前男友強押至陽明山擎天崗毆打，警方獲報以優勢警力救出被害者並送醫救治，犯嫌全數被壓制逮捕，現場起獲棍棒、刀械及辣椒水等證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月19日

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市1名王姓少女疑和前男友索分手費遭拒，竟夥同多人於17日晚間將前男友強押至陽明山擎天崗毆打，警方獲報立即馳援救出被害少年，並將14嫌移送士檢和士林地院少年法庭偵辦。

台北市警察局士林分局偵查隊長胡光興今天對外表示，17日晚間10時30分許接獲報案，稱轄區陽明山擎天崗發生糾眾霸凌傷害事件，立即派遣線上快打警力馳赴現場處理。

警方到場發現，主嫌王姓少女和多名友人持棍棒等物毆打被害少年，當場以優勢警力救出被害者並送醫救治，犯嫌也全數遭壓制逮捕，現場起獲棍棒、刀械及辣椒水等證物。

據瞭解，王女和被害者曾有感情糾紛，兩人分手後，王女擬索要分手費遭拒，竟夥同多名友人於17日晚間先於市區強押被害者並控制其行動，隨後再將被害者帶往擎天崗毆打。

全案詢後將14嫌依涉妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、傷害等罪，移送士林地檢署和士林地院少年法庭偵辦。（編輯：張銘坤）1110419