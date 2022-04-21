女子搭計程車伸腳問「香不香」 駕駛警局提告

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李男駕駛計程車載送楊女途中，要她把伸進前方駕駛座椅子上的腳放回腳踏墊，豈料楊女還逼問「香不香」，甚至出言辱罵。（圖取自facebook.com/TaiwanUberTaxi）

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（中央社記者蘇木春台中21日電）李男駕駛計程車載送楊女途中，要她把伸進前方駕駛座椅子上的腳放回腳踏墊，豈料楊女還逼問「香不香」，甚至出言辱罵。李男把車開到派出所打算提告，台中市警方將調查釐清。

有網友昨天在臉書社團貼文並有影片佐證，影片中可以見到，李姓駕駛載送1名女乘客，坐在後座女子先是盤腿而坐，李男不滿詢問女子「腳有沒有乾淨」，並要求對方將腳放回腳踏墊上。

女子聽聞後情緒失控，將腳伸進前方駕駛座椅上，逼問李男「香不香」，接著用一些不雅字眼辱罵，過程中李男冷淡回應，影片PO出後引發網友熱議。

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台中市政府警察局第六分局今天告訴中央社記者，41歲李男4月19日下午5時40分，駕駛多元化計程車在北區漢口路三段和華美街二段口，載送31歲楊女欲到西屯區國安二街下車。

警方指出，途中雙方發生糾紛後，李男直接將車輛開至何安派出所，有意對楊女提出妨害名譽告訴，但因李男尚有要事，警方抄錄雙方當事人資料，並告知相關權益後，後續將與男子約定時間完成報案程序，待他完成提告，將再通知楊女到案說明。（編輯：黃世雅）1110421