更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重
兩岸

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／大谷翔平首勝到手 5.1局完全比賽外帶百年紀錄
首頁 / 社會

女子搭計程車伸腳問「香不香」 駕駛警局提告

2022/4/21 12:23（4/21 13:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
李男駕駛計程車載送楊女途中，要她把伸進前方駕駛座椅子上的腳放回腳踏墊，豈料楊女還逼問「香不香」，甚至出言辱罵。（圖取自facebook.com/TaiwanUberTaxi）
李男駕駛計程車載送楊女途中，要她把伸進前方駕駛座椅子上的腳放回腳踏墊，豈料楊女還逼問「香不香」，甚至出言辱罵。（圖取自facebook.com/TaiwanUberTaxi）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中21日電）李男駕駛計程車載送楊女途中，要她把伸進前方駕駛座椅子上的腳放回腳踏墊，豈料楊女還逼問「香不香」，甚至出言辱罵。李男把車開到派出所打算提告，台中市警方將調查釐清。

有網友昨天在臉書社團貼文並有影片佐證，影片中可以見到，李姓駕駛載送1名女乘客，坐在後座女子先是盤腿而坐，李男不滿詢問女子「腳有沒有乾淨」，並要求對方將腳放回腳踏墊上。

女子聽聞後情緒失控，將腳伸進前方駕駛座椅上，逼問李男「香不香」，接著用一些不雅字眼辱罵，過程中李男冷淡回應，影片PO出後引發網友熱議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市政府警察局第六分局今天告訴中央社記者，41歲李男4月19日下午5時40分，駕駛多元化計程車在北區漢口路三段和華美街二段口，載送31歲楊女欲到西屯區國安二街下車。

警方指出，途中雙方發生糾紛後，李男直接將車輛開至何安派出所，有意對楊女提出妨害名譽告訴，但因李男尚有要事，警方抄錄雙方當事人資料，並告知相關權益後，後續將與男子約定時間完成報案程序，待他完成提告，將再通知楊女到案說明。（編輯：黃世雅）1110421

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載