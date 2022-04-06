更多編輯台推薦新聞：
何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

未按鈴台南公車過站不停遊客開罵 黃偉哲讚司機EQ高

2022/4/6 14:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南6日電）一名女遊客在台南搭公車未按下車鈴，以致公車過站未停，女遊客不只怪罪司機，還說「台南絕不會發展」，台南市長黃偉哲今天對此行為表示遺憾，也對司機被責難感到不捨。

有人昨天在臉書（Facebook）分享公車司機和一名女遊客對話影片，女遊客向司機抱怨公車過站未停，司機當場表示車鈴未響請再按一次，以確認下車鈴運作正常，遊客卻指責司機耍大牌，見她站起來未主動詢問，女遊客更揚言「我下次不會來台南，夠了」，司機則未再回應。

影片發布後，網友一面倒向司機，肯定司機的應對，黃偉哲今天也透過臉書說，公車行駛間，駕駛不僅要專注路況，還要注意儀表數據，觀光客下車忘記按鈴，卻責難司機，實在令人不捨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，台南市熱切歡迎所有遊客，但面對觀光客誤解而在言語上對公車司機不禮貌，僅因遊客沒有按鈴導致公車過站未停，不僅罵了司機，還罵了台南市，他感到有點遺憾。

黃偉哲稱許這名公車司機EQ高，過去曾有人投訴台南市有些公車司機服務態度不好，常常和乘客口角，市府也一再要求司機維持服務品質，儘量避免和乘客互嗆。他希望大家控制自己的情緒，有誤解的話，解釋清楚就好。（編輯：陳仁華）1110406

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族