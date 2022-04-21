脫口罩抽菸嗆警 和美鎮長阮厚爵鞠躬道歉

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化和美鎮長阮厚爵和友人在彰化市1間KTV聚會時於戶外脫口罩抽菸，遇警方臨檢指違反防疫，阮厚爵對員警嗆聲，過程被人拍下影片上網，阮厚爵今天鞠躬道歉，承認做了不良示範。

阮厚爵昨晚和友人在彰化市1間KTV聚會，才剛進入包廂沒多久，就遇到警方執行臨檢勤務，後來阮厚爵離開包廂到戶外脫口罩抽菸，剛好被臨檢的員警撞見，質疑阮厚爵違反防疫規定。

根據一段影片顯示，阮厚爵和員警發生口角，阮厚爵嗆「你很大吼」，員警則回說，「很小啦，鎮長你不要這樣」，雙方不歡而散；彰化警方也將案件移送彰化縣衛生局裁罰。

阮厚爵上午出面鞠躬道歉，承認做了不良示範；阮厚爵接受媒體聯訪指出，他一走出包廂抽菸，就有員警圍上來指他已違反防疫規定，雙方因此發生口角，而他身為公眾人物，儘管已打滿3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但菸癮一來，脫口罩抽菸製造社會恐慌，做了不良示範。

彰化縣警察局彰化分局副分局長鐘振邦接受媒體聯訪指出，昨晚警方在KTV臨檢後，在門口看到1名男子違反防疫規定，脫下口罩抽菸，全案將函請衛生局依傳染病防治法裁處，過程都依法處理，臨檢等值勤過程也合乎相關規定與程序。（編輯：謝雅竹）1110421