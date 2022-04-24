竹聯幫成員持槍刀暴力討債 北市警逮12嫌送辦

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台北市警察局刑事警察大隊表示，為壓制不良幫派氣焰及維護北市治安平穩，警方積極加強掃蕩查緝，自4月6日至20日共計檢肅涉嫌犯罪組織案11件，其中治平目標11人、共犯73人。同時，查獲槍枝5把、棍棒刀械、各類毒品及行動電話等，並查扣不法利得車輛2部。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月24日

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市警方強力掃黑，6日至20日共檢肅涉嫌犯罪組織案11件，包括治平目標11人、共犯73人，其中竹聯幫成員劉男以受託處理買賣超跑糾紛竟率眾持槍刀毆打被害人索財，12人遭送辦。

台北市警察局刑事警察大隊技正孫福佐今天對外表示，為壓制不良幫派氣焰及維護北市治安平穩，警方積極加強掃蕩查緝，自4月6日至20日共計檢肅涉嫌犯罪組織案11件，其中治平目標11人、共犯73人。

同時，查獲槍枝5把、棍棒刀械、各類毒品及行動電話等，並查扣不法利得車輛2部；另查獲竹聯幫仁堂分子涉犯詐欺、妨害秩序、毒品等案，有效遏止不良幫派氣焰。

其中，竹聯幫成員26歲劉男以受託處理買賣超跑交易糾紛為由，竟率旗下10多名小弟持槍枝、刀械、棍棒、大鐵鎚和電擊棒等物，前往新北地區控制被害人行動，並將其毆打和搜刮、強索財物。

除此之外，劉男因旗下小弟有債務糾紛，又以上述同樣手法設局埋伏、強攔被害人車輛，並毆打被害人強逼還債。

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市刑大經長期偵蒐，並與市警局中山分局、新竹市警察局刑事警察大隊、基隆市警察局刑事警察大隊及海巡署第12海巡隊共組專案小組偵辦，並報台北地檢署指揮。

專案小組見時機成熟，於4月14日同步兵分多路於北市文山區、新北市新店區、汐止區、三重區等地執行搜索，成功拘提劉男及旗下小弟洪男等12嫌到案，同時查扣金剛狼刀2把、西瓜刀1把及犯罪所得購買的BMW名車2部等證物，全案依法送辦。（編輯：張銘坤）1110424