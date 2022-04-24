網售小黃卡接種資料全都露 新北警10小時逮人

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新北市警察局刑事警察大隊24日偵辦網售偽造俗稱「小黃卡」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種卡案，迅速於10小時內偵破並逮捕鄭姓男子（左2）送辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年4月24日

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市刑大偵辦網售偽造俗稱「小黃卡」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種卡案，由於賣方接種資料全都露，經比對迅速鎖定並於10小時內逮捕鄭姓男子送辦。

網路各大社群平台今天有人張貼於拍賣網站販售COVID-19疫苗接種紀錄卡及可貼在健保卡上的疫苗接種證明貼紙，宣稱「姓名、身分證可自行填寫，附霧面防護套，真假難辨，出去玩、上健身房、出入8大場所、快速通關，不怕弄丟」。

這起網售小黃卡案引起各界關注，新北市警察局刑事警察大隊立即展開偵辦，由於小黃卡上的接種資料都是賣家自己的接種紀錄，經比對疫苗接種紀錄後，警方迅速鎖定家住板橋的27歲鄭姓男子。今晚報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，順利在鄭男住家將人逮獲並帶回警局偵訊。

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警方表示，目前無業的鄭男趁國內疫情升溫之際，必須接種3劑疫苗才能出入各特殊場所，因此，鄭男想發一筆防疫財，萌起歹念，透過網路平台刊登販售小黃卡訊息，以牟取不法獲利。所幸警方及時破獲，鄭男也尚無成交紀錄。訊後，警方將依偽造文書、詐欺等罪嫌將鄭男移送法辦。

警方提醒民眾勿購買、使用偽造小黃卡，不僅可能造成防疫破口，也可能被依違反傳染病防治法第70條，最高得處以新台幣1萬5000元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法，共同落實防疫。（編輯：管中維）1110424