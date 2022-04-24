網拍偽造小黃卡 內政部：刑事局偵辦中勿以身試法

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（中央社記者陳俊華台北24日電）近日有網友在網路賣場販售打滿3劑疫苗的小黃卡及健保卡上的疫苗接種貼紙。內政部次長陳宗彥今天指出，刑事局第一時間就進行追查，目前已掌握特定人士，將通知犯嫌到案說明。

內政部透過新聞稿指出，兼任指揮中心副指揮官的陳宗彥說，刑事局將持續蒐尋國內各大拍賣平台及社群，如有發現立即進行調查。他強調，使用或販售偽變造施打疫苗證明，可能涉及偽造文書等刑事犯罪，呼籲民眾儘快完整接種疫苗，切勿以身試法。

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陳宗彥表示，部分場所規範須打滿3劑疫苗才可進入，主要是為避免自身防護力不足的民眾出入高風險場所，以避免染疫或散布疫情。有關販售偽造的「打3劑小黃卡」，販售者及使用者都有觸犯刑法偽造文書罪及傳染病防治法的嫌疑。目前案件已交由刑事局偵九大隊偵處中。

陳宗彥說，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科新台幣300萬元罰金，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（編輯：蘇志宗）1110424