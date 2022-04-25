夫妻同攀北大武山 夫不慎墜落60公尺深邊坡成訣別

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）64歲的林姓男子與妻同攀屏東北大武山，原預定一日行程，未料林男疑因山路濕滑摔落60公尺深的邊坡，警消到場尋獲林男時已沒有生命跡象，令妻心痛不已。

屏東消防局今天發布訊息指出，24日下午2時43分，接獲在泰武鄉北大武山1.7公里處有一民眾跌落邊坡，立即派遣泰武、來義、潮州、萬丹、萬巒、龍泉、特搜大隊及第二大隊前往搶救，共計出動12車24人。

搜救人員在24日下午5時36分抵達墜落點，立即架設繩索下切山坡，尋獲受傷的林男，但已無生命跡象，給予固定後拉回登山步道，在晚間11時許搬運至新登山口。

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屏東林區管理處北大武山資訊站也在臉書（facebook）貼文指出，夫妻倆檜谷山莊一日遊，午後吃飽飯回程， 走到1.7公里處時，走在前面的先生踩到濕滑的石頭， 先滑倒滾落約30公尺的之字坡未停，再滑落約60公尺深，當場沒有生命跡象。

貼文也強調，北大武山是一座很容易滑倒又不允許滑倒的山，在0.2公里處以上到三角點，處處危崖峭壁，卻都被樹木、草叢給掩蔽，減少裸露感，危險卻存在，容易讓人鬆懈了心防；半年以上的時間步道濕滑，在下坡時對所有山友都是一個嚴峻考驗，提醒山友必須提高警覺。（編輯：張銘坤）1110425