監所防疫 法務部：新收收容人先隔離14天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北26日電）法務部今天表示，監所發生少數染疫個案，為精進防疫作為，今天召開應變會議，新收收容人一律快篩、收置於新收隔離區，滿14日採檢陰性才移至一般收容區，落實分艙分流。

法務部發布新聞稿指出，所屬檢察、調查、廉政、矯正及行政執行五大系統，從發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，積極配合政府防疫政策，制訂及落實各項防疫指引及規範，迄今除了零星個案確診送醫治療外，絕大多數機關人員或監所收容人健康無虞。

新聞稿表示，部長蔡清祥要求所屬機關人員落實防疫外，盤點檢視過去防疫規範，以「減災」為目的，「重症求清零，有效管控輕症」為目標，透過積極防疫，使人員能正常上班及監所囚情安定，並確保民眾權益與監所收容人健康。

法務部上午召開超前防疫應變會議，由常務次長張斗輝主持，邀集所屬各機關人員，除就近日檢察、矯正機關發生少數染疫案例討論精進防疫作為外，並依照中央流行疫情指揮中心建議，針對感染風險較高的矯正機關，進行源頭管理。

新聞稿指出，各矯正機關分別設置新收隔離專區，並將既有收容區域規劃為確診者照護區、密切接觸者觀察區、一般收容區；新收收容人一律快篩、收置於新收隔離區進行檢疫，滿14日後PCR採檢呈陰性反應，再移至一般收容區，落實分艙分流管理，嚴格管控染疫風險。

此外，持續提升矯正機關人員及收容人疫苗接種率，以強化群體免疫保護力。（編輯：管中維）1110426